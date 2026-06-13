今日もがんばったご褒美に、とっておきのおつまみを用意しませんか？レンジで作れる「鶏むね肉おかず」なら、たった5分で晩酌の準備が整いますよ。疲れてしまって料理をする気力のないときにも、絶品の味わいを楽しみましょう！ 鶏胸のパリパリ揚げ レンジで揚げられるなんてラクラクですね。 簡単うま煮 味しみの大満足な逸品に仕上がります。 3分酒蒸し 長ネギの旨味がよいアクセントに。 おろしポン酢 お酒をかけてふっ