義母がずっと立ちっぱなしで動き回っているのに、夫も義父も誰も声をかけない…。これって普通なのでしょうか？妻が夫に指摘しても、返ってくるのは「座るのが好きじゃないんだよ」というのんきな答えだけ。悪意がないぶん、余計にモヤっとしますね。この後も次々と驚くべき場面が…！>>【まんが】お母さんはピザの耳が好き？(ウーマンエキサイト編集部)