女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、女優人生について振り返った。芸能界入りのきっかけは「原宿の竹下通りを歩いていたら、スカウトされて」といい、「王道ですね」と続けた。当初はスカウト自体に慎重だったという。「そのころ、ちょっと怪しいなというのがあったので、両親に話をして、“それは危ないんじゃないの？”というのはあったんですけど、事務所から