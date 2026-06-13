国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、HANAが主要6部門のひとつである最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞した。【写真】喜び語るHANAメンバーのソロショット授賞式後の囲み取材に出席したCHIKAは、「本当に本当にうれしいですし、光栄です。スピーチの際は緊張しすぎてしまったので改めてお伝えしたいのですが、この賞は私たちではなく、関わっ