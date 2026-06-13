ゴクミの愛称で知られる俳優の後藤久美子さん（52）が、元F1ドライバーのジャン・アレジさんと事実婚を解消したことを、所属事務所を通じて発表しました。後藤さんは、「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました。今後は、形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います