13日午後、岐阜県恵那市で山林火災が起き、60歳の男性がケガをしました。警察と消防によりますと、13日午後3時半ごろ、恵那市飯地町の山林で「煙と炎があがっている」と目撃者の男性から119番通報がありました。消防車など7台が出動し、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、縦横それぞれ200メートルほどの範囲で木や草が燃えたほか、木造とみられる物置小屋およそ50平方メートルが全焼しました。この火