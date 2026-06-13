【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、『MUSIC AWAR『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。 ■M!LK 山中柔太朗 コメント 信じられない気持ちでいっぱいです。 まずは、この場を作ってくださった『MUSIC AWARDS JAPAN』さん、M!LKに関係するすべてのスタッフさん、そして僕らを輝かせてくれるみ！るきーず、ファンの方々、すべての人