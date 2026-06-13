中国のSNS・小紅書（RED）に、日本の店で恥ずかしい言い間違えをしてしまったとの投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性によると、先日、ユニクロ感謝祭で大阪の店舗を訪れたところ、入場制限がありしばらく並んだ。ようやく入店の順番になった時、日本人の女性店員が笑顔で「何名様ですか？」と聞いてきたため、男性はとっさに「1名様です」と答えてしまったという。男性は「言い終えた瞬間に我に返った。店員も私もその場で固