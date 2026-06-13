きょう6月13日（土）第10話（最終回）を放送した日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」オンライン動画配信サービスHuluでは、ようやくふたたび歩み寄ることができた浮田家の本編では描ききれなかったその後と『ユカナイ』の温かく続いていく日常を描く、Huluオリジナルストーリー第10.5話の独占配信がスタート！第10.5話には、『ユカナイ』を訪れる親子役で野村麻純、森優理斗がゲスト出演。「掃除中は喋っちゃいけな