秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまは、聴覚障害のあるキルギスの若者と交流されました。紀子さまと佳子さまは13日午後、茨城県つくば市内の大学で、JICAの「草の根技術協力事業」の一環として行われたイベントに参加されました。日本における障害者の社会福祉などについて学ぶために来日した聴覚障害のあるキルギスの若者が、国の文化やろう者の社会参加状況について講演を行い、お二人は、熱心に聞かれていました。また、紀子さま