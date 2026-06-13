12日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが7月11日（土）に行われる、東京きらぼしフィナンシャルグループUI銀行主催のトークイベントにアウトサイドヒッターの戸嵜嵩大と亀山拓巳、リベロの五頭寛大が出演することをクラブ公式SNSで発表した。 本イベントは11日15:00～16:00に東京都港区にある、きらぼし銀行本店の3階カフェテリアにて行われ