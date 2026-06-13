俳優の櫻井淳子さん（53）が、最初に手にした愛車や憧れの車と共に思い出を振り返りました。櫻井さんは、1991年にドラマ『葡萄が目にしみる』でデビュー。『ショムニ』や渡瀬恒彦さんとコンビを組んだ『おみやさん』など数々の話題作に出演し、現在も活躍中。一方、プライベートでは1児の母。18歳になる娘の思春期の絆を支えたのも車という特別な空間だったといいます。■初愛車は『三菱 パジェロ』のはずが…「淳子には小さな車を