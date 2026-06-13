お笑い芸人・明石家さんまが、13日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜後10：00）に出演。12日に俳優の中村玉緒さんが肺炎のため9日に亡くなったことが伝えられたことを受け、追悼した。【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん冒頭から「ちょっと暗い話になってしまうけど」と前置きしつつ「玉緒さん、オレとは『からくりTV』で長く一緒にやらせていただいて。きょうもちょうどすごい