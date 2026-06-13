＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀アジア楽曲賞にはHUNTR／Xの「Golden」が輝いた。プレゼンターを務めた音楽プロデューサーJ.Y.Park（64）は、「このルビー（トロフィー）は、私が大切にお届けさせていただきます」と報告し、受賞者を発表。「また会いましょう」とステージを後にした。同賞ノミネートは以下の通り。●【Indonesia】Tabola Bale／Silet Open Up●【Philippines】Multo／Cup of