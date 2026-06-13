７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の授賞式に出席。主要６部門の一つである「最優秀ニュー・アーティスト賞」に選ばれた。ＨＡＮＡのＣＨＩＫＡは、プロデューサーを務めるラッパーのちゃんみならへ感謝の気持ちを伝えた上で「デビューから、誰かの生きる意味になりたいと思いながら歌ってきました。この