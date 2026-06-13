ボートレース蒲郡の「中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦」は１３日、優勝戦が行われ、１号艇の板橋侑我（３０＝静岡）がインから逃げて勝利。当地初、今年２回目（通算８回目）の優勝を飾った。進入は枠なり３対３。インからコンマ１２のトップスタートを決めると、影をも踏ませぬ完封劇で早々に独走状態へ持ち込んだ。「体感は準優の方が良かったけど、小山（勉）選手に伸びられることもなく、上位の仕上がりだった