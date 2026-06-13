新生ゼロワンで伝統のシングルリーグ戦「火祭り２０２６」（１３日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ）が開幕。初出場の黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（３３）は、同大会優勝５度の田中将斗（５３）に惜敗し、黒星スタートとなった。ストロングスタイルプロレスではレジェンド王座を保持。１７歳の現役高校生レスラー・彩桜（さいら）を見いだした「アップダウン」の主宰者イケメンは、Ａブロックにエントリーされた。初戦は長きにわたっ