俳優の戸田恵梨香が１３日、１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」にプレゼンターとして登壇した。最優秀ロック楽曲賞のプレゼンテーターとして登壇した戸田は「私は今までお芝居しかやったことないんですけど、泣き芝居をやるぞって時とか、そういう時に皆さんの音楽を聴いて、音楽の世界に入り込んで助けてもらったことが、これまで何度もありま