「収納を増やしたいけれど、大掛かりなアイテムは増やしたくない……。」そんな時に便利だったのが、【ダイソー】の「タオルバー」。実は、タオルを掛けるだけではもったいない！ “じゃない方”の使い方が優秀だったんです。今回は、玄関やキッチン、洗面所で実際に使ってみた活用アイデアをご紹介します。 マットホワイトのシンプルデザインがおしゃれ 【ダイソー】「タオルバー」\110（税込）