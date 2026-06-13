グラビアアイドルの長澤茉里奈(30)が13日、自身のインスタグラムを更新。うなぎ料理を堪能する姿を公開した。 【写真】うれし恥ずかし超大盛り！このボリューム感、しっかり精が出そう 「おはようなぎ」とダジャレでひと言だけ添え、ひつまぶしを前に撮影した姿を朝イチで投稿。汁物にう巻き、小鉢、漬物の並んだ膳は見るからに精がつきそうだが、ぴったりと身体のラインの分かる白いＴシャツ姿も“ボリューム”