M!LK M!LKが13日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト（グループ／ソロ）を受賞した。音楽的に創造性、芸術性が優れていると思うボーイズアイドルカルチャーアーティスト（グループ／ソロ）を讃える賞。メンバーの山中柔太郎は、「信じられない気持ちでいっぱいです。この場を作ってくださったMAJさん、M!LKに関係するすべてのスタッフさん、