１次Ｌ初戦のオランダ戦を２日後に控え、日本代表は１２日（日本時間１３日）、決戦の地ダラス入りした。負傷離脱した遠藤航（３３）＝リバプール＝の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝も合流。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝は１２日夜、選手ミーティングを実施する考えを明かした。長年チームを引っ張った遠藤の離脱による動揺を乗り越え、一体感を高めるのが狙い。