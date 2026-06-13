テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが後輩アナと野球観戦する姿を公開した。１３日にインスタグラムで「倍速ニュースでもお話しましたが、先日、浦林アナに急遽誘われて久しぶりの＃野球観戦へ」と報告。「気持ちのいい夜風の中で飲むビールと野球観戦。やはり神宮球場は最高でした迫力のある応援にもワクワク」とつづり、メガネをかけた下村アナと同局の浦林凜アナウンサーがビールを手に持ち笑顔の２ショットをアップした