プロ野球のファーム・リーグは13日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて7試合が行われた。東地区の日本ハムはロッテ戦（鎌ケ谷）に9―0で大勝。先発・柴田は1回1安打1奪三振無失点で、2番手の育成選手・松本が5回1安打無失点で2勝目（2敗）。5投手での完封リレーだった。西川が初回の先制2号ソロなど2打点。ドラフト5位・藤森（明徳義塾）が2安打3打点、育成選手の浜田が2安打2打点。ロッテ先発の育成選手・森は4回7安