【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-A 2−0 J2・J3EAST-B（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】圧巻ボール奪取からの超絶スルーパスJリーグオールスターでJ2・J3EAST-AのMF鎌田大夢が、日本代表MFである兄・鎌田大地を彷彿とさせるプレーを披露した。味方FWへの完璧なスルーパスでアシストを記録すると、ファンからは「兄貴ばりのスルーパス」と興奮の声が上がった。6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「Jリ