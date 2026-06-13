【競馬】メイクデビュー阪神（6月13日／阪神競馬場・2歳新馬・芝1200メートル）【映像】新馬戦で“とんでもないロケットスタート”の瞬間（実際の映像）13日の阪神5R・新馬戦はロンドンガーズ（牡2、栗東・前川、父グレーターロンドン）が逃げ切り勝ち。圧巻のスタートとタイレコードの勝利でファンに衝撃を与えた。単勝2.6倍に支持されたロンドンガーズは、松山弘平騎手を鞍上に迎える