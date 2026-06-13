【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝溝田拓士】米国とイランは１２日、戦闘終結に向けて協議中の覚書について「数日以内」に署名するとの見通しをそれぞれ示した。ホルムズ海峡を開放し、６０日間でイラン核問題の解決策を継続協議する方向で合意するとの見方が強まっている。米政府高官は１２日、記者団に、覚書の草案を巡る交渉について「ゴールラインにとても近い」と述べた。イランのアッバス・アラグチ外相もイラン国営テレ