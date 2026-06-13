女優・仲里依紗（36）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新。フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）がゲスト出演し、不倫が「身近に潜んでいる」と思った光景について語る場面があった。視聴者からの質問で「不倫」というテーマになると、田中は公園で見かけた光景について切り出す。「ママ友同士と旦那さんたちでピクニックしていて、子どもがバーッと遊んでいるみたいな。そこでめっちゃかわいいママのことを、パ