13日朝、東京・北区の路上で車とバイクが接触する事故があり、バイクに乗っていた男性が死亡しました。警視庁は、車を運転していた会社員の男（25）を現行犯逮捕しています。警視庁によりますと13日午前7時半ごろ、東京・北区の交差点で車とバイクが接触する事故がありました。2台が走行していたのは4車線の道路で、バイクが一番左の車線を進行していたところ、車が隣のレーンから左折しようとして接触したということです。この事