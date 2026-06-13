【FIFAワールドカップ2026】アメリカ代表 4−1 パラグアイ代表（日本時間6月13日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】「衝撃の動き」からゴラッソ（実際の様子）アメリカ代表のFWフォラリン・バログンが、衝撃のゴラッソを叩き込んだ。相手DFを置き去りにするスピードで抜け出すと、最後は逆足の左足でゴールネットを揺らし、解説陣も「バログン、ぐんっ！」と興奮を隠せない様子だった。日本時間6月13日、FIFAワールドカップ