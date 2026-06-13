レアル・マドリード所属のGKティボー・クルトワが記者会見に出席し、自身の将来やベルギー代表でのキャリア、そして来季からクラブを率いるジョゼ・モウリーニョとの関係について語った。『MARCA』が報じた。現在34歳のクルトワは、ワールドカップ終了後にベルギー代表から退く可能性が高いことを明かしている。ベルギー代表では長年にわたり守護神として活躍してきたが、次世代への継承を考える時期に来ているという。「今この話