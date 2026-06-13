メキシコ代表のワールドカップ開幕戦勝利後、スタジアム周辺で発生した乱闘騒ぎが生中継に映り込み、話題となっている。『THE Sun』が報じた。騒動が起きたのは、南アフリカ代表に2-0で勝利した直後のエスタディオ・アステカ周辺だ。『Fox Sports Mexico』の記者カルロス・エルナンデス氏が試合後のリポートを行っていた最中、背後で突然複数の男性による殴り合いが発生した。エルナンデス氏は当初、そのままリポートを続けていた