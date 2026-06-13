甘くて果肉が黄色の直径20センチほどの、このスイカ。 【写真を見る】黄色の果肉が特徴の「小玉スイカ」の収穫が本格化 皮が薄く食べられる部分が多いと人気 愛知・刈谷市 愛知県刈谷市で収穫が本格化している「小玉スイカ」は、果肉の色味が特徴で、皮が薄くて食べられる部分が多いと人気です。JAあいち中央によりますと、今年の「小玉スイカ」の出来は良く、約1万5000個の出荷を目指していて、価格はほぼ去年並みだということ