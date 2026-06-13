川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を終えた。12R準決勝戦を制したのは小林瑞季（35＝川口）。2月に練習中に落車。左膝のじん帯断裂による3カ月間の入院生活からの復帰戦で見事、優勝戦へと駒を進めた。ロッカーへと戻って開口一番、「信じられない。まさかです」。インタビューでも「自分が一番びっくりしている」と繰り返した。「スタートは完全に出遅れた。展開が全て。レースに行ったら、試走