俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）最終話が、きょう13日に放送された。Huluでは、放送後からオリジナルストーリー第10.5話が配信開始。フリ―スクール「ユナカイ」を訪れる親子役として、野村麻純＆森優理斗がゲスト出演している。【写真】花束を持って…号泣のランクアップの模様本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台