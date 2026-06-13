オランダ戦の注目ポイントを担当記者３人がそれぞれポジション別に「占う」。日本代表のキーマンは、オランダの脅威となる選手を崩し、止めることができるのか。××××【不動の綺世、ジョーカーに小川】森保ジャパンに不動の１トップがいることは大きい。ＦＷ上田は、劣勢予想の強豪オランダ戦について「（プレーを）変える必要はない。前回のＷ杯が終わり、監督、選手も（半数が）同じで戦術をアッ