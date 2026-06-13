◇ファーム公式戦ソフトバンク7―2阪神（2026年6月13日タマスタ筑後）ソフトバンクの大関友久投手（28）が阪神とのファーム公式戦で先発登板。8回120球7安打2失点（自責点1）、6奪三振だった。「きょうは2021年の前半くらいの感じで投げました。特定の体の部位に固執しないようにしました。一度フラットにして作りなおしています」前回登板は6月5日、DeNAとの交流戦だ。5回111球10安打8失点でマウンドを降りた。調整の