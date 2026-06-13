日産を８−２で破り第２代表を決めた三菱重工Ｅａｓｔナイン＝横浜（立石祐志写す）社会人野球の第９７回都市対抗大会西関東予選第７日は１３日、横浜スタジアムで第２代表決定戦が行われ、三菱重工Ｅａｓｔが日産自動車を８─２で下し、４年連続１６度目の本大会出場を決めた。三菱は二回、中山の２点適時二塁打で先制。七回は小沢の適時二塁打などで追加点を挙げ、リードを広げた。四回から救援した長島が九回まで被安打１