【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】「何者？」謎の美女グループの美脚輝く制服姿◆謎の制服美女グループ「CHANCE GA