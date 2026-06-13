秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは１３日、茨城県つくば市の筑波技術大を訪問し、中央アジア・キルギスの聴覚障害者や地元住民らが参加する交流会に出席された。同国の聴覚障害者の社会参画を促そうと、同大と国際協力機構筑波センター（ＪＩＣＡ筑波）が実施する事業の一環。聴覚障害者らとの懇談では、佳子さまが手話で「皆さんがいろいろな活動をする中で、大事にされていることは何ですか」と質問するなど、交流を深めら