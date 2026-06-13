◇ファーム・リーグ東地区ヤクルト4―7オイシックス（2026年6月13日柏崎）ヤクルト・山田哲人が「2番・一塁」で出場。今季の実戦での初アーチを放った。初回1死で1ボールからの直球を捉え、左中間に先制1号ソロ。ファームでは7試合目で初打点ともなった。山田は今季がプロ16年目。今年は2月の春季キャンプ中に左内腹斜筋肉離れで別メニュー調整に。5月31日に実戦復帰した。