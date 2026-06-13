趣味といえば、体操やダンスなど体を動かすもの、1人で静かに楽しむもの、人と交流しながら楽しむものなどいろいろあります。老後を充実させるためにも、自分に合った趣味を1〜2個見つけておきたいと考える方は多いでしょう。今回は、さまざまな趣味の中から、シニアにおすすめなものを5つご紹介します。高齢者におすすめの趣味1：写経写経とは、仏教の経典を書き写すことで、誰でも行うことができる仏教の修行です。写経するのは