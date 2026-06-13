似ているようで異なるETFと投資信託ETF（上場投資信託）と投資信託は、どちらも複数の銘柄にまとめて投資できる金融商品です。例えば日本株や米国株、債券など幅広い資産へ分散投資できるため、初心者向けの商品として利用されています。一方で、両者には大きな違いがあります。ETFは、株式と同じように証券取引所で売買されます。そのため、市場が開いている時間であればリアルタイムで価格を見ながら売買できます。これに対して