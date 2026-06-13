ネット上での激しいバッシングに直面したとき、皇族方は何を思い、耐え忍んでいるのでしょうか。紀子さまの「心穏やかに過ごすことが難しい」という告白を受け、秋篠宮さまが記者会見で口にされたのは、あまりにも切実な言葉でした。本記事は『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳／プレジデント社）より一部を抜粋・編集し、特別視される陰で忘れられがちな「一人の人間」としての皇族の苦悩と、メディア報道のあり方について