全国人民代表大会常務委員会の趙楽際委員長は6月12日、北京の人民大会堂でシンガポールのシア・キアン・ペン国会議長と会談しました。趙委員長は、「中国はシンガポールとのハイレベルな政治的相互信頼をさらに深めながら、互いの核心的利益と重要な関心事項を揺るぎなく支持し合い、両国の友好の政治的基盤をより強固なものにしていきたい」と述べた上で、双方が発展計画の連携を強化し、人工知能（AI）、デジタル経済、クリーン