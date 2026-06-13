6月の第3日曜日は「父の日」。母の日に贈るカーネーションはあまりにも有名ですが、父の日のシンボルとなる花は何かご存じでしょうか。「暮らしの歳時記」ガイドの三浦康子が、Q&A方式で父の日の花にまつわる素朴な疑問を解き明かしていきます。【画像】多くの人が勘違いしている花Q1. 母の日はカーネーションですが、父の日の花もありますか？母の日に贈る花といえば「赤いカーネーション」がすぐ思い浮かびますが、父の日に