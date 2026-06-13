女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、初の愛車にまつわるエピソードを明かした。21歳で運転免許を取得した櫻井。当初は実家の車に乗っていたが、24歳だった97年、まさかの形で車をゲットする出来事があった。「実は某番組、フレンドパーク…某フレンドパークで当たりまして。私は石黒賢さんとご一緒させてもらって、石黒賢さんが当てて、パートナーの私ももらっ