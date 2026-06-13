◇交流戦日本ハム４―３中日（2026年6月13日エスコンF）サヨナラ勝ちで9連勝を飾った日本ハムは、敗れたオリックスと入れ替わりでようやく3位浮上。交流戦13勝3敗と絶好調。条件次第で交流戦優勝も見えているが、まだパ・リーグ首位・西武に4・5ゲーム差の現状に新庄剛志監督（54）は「（交流戦優勝？）そこじゃないんですよね。その先なんですよ。ただパが強い（笑い）」と、大きく動かない順位を嘆いた。13日はセ・