サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が始まり、外務省が日本人サポーターの安全確保策を強化している。多くの邦人の現地観戦が見込まれ、情報の周知を図る特設サイトを初めて開設した。サイトには、開催地の米国、カナダ、メキシコの治安情報や、在外公館の連絡先を掲載している。治安情報を通信アプリ「ＬＩＮＥ」やメールで提供する「たびレジ」への登録も呼びかける。同省のＸ（旧ツイッター）には、茂木外相