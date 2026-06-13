国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEがレッドカーペットイベントのサプライズ登場に続き、第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストを務めた。【写真】和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE第1部の最後、司会の菅田将暉から2部での出演が伝えられたミセス。第2部の冒頭、「クスシキ」を披露。昨年の会場となった京都